Inter su Tessmann del Venezia: due contropartite nell'affare, i piani dei nerazzurri

La nuova Inter di Oaktree studia il mercato e si prepara a organizzare la nuova finestra di mercato. Se alcuni colpi l'Inter li ha già piazzati con importante anticipo - con Zielinski e Taremi pronti ad unirsi alla squadra di Inzaghi - ora l'occhio si sposta sulla programmazione delle mosse future. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, i nerazzurri hannoNei giorni scorsi la dirigenza di Viale della Liberazione ha incontrato i vertici del mercato del Venezia, con i quali ha discusso di, quest'anno in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Inter. In questa chiacchierata, riferisce Sky, si è parlato anche di Tessmann, centrocampista statunitense dei lagunari che l'Inter vorrebbee portarlo ad Appiano Gentile dopo un altro anno di gavetta in Serie A,, ma anche eventualmente il portiere

Tanner Tessmann è un mediano classe 2001 con una già importante esperienza in maglia Venezia. Pescato nel 2021 dall'(la squadra da cui viene Weston McKennie), Tessmann ha già 99 presenze con i neroarancioverdi, 20 delle quali in Serie A. Nelle tre stagione sulle sponde della laguna, ha messo a segno in tutto, crescendo in particolare nell'ultima stagione in Serie B (7 gol e 3 assist), segnando un gol importante nella semifinale dei playoff contro il Palermo.