Inter, Taremi a un passo: visite mediche fissate, tutti i dettagli dell'affare

Guarro e Stragapede

Importanti aggiornamenti sul primo colpo di mercato dell’Inter per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate a Calciomercato.com, Mehdi Taremi è virtualmente un giocatore nerazzurro a partire dal 1° luglio. Infatti, la novità è che la società nerazzurra ha prenotato le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto con il club di Viale della Liberazione, per la giornata di domani.



DETTAGLI - L'attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giugno con il Porto, ha accettato un contratto triennale (sino al 30 giugno 2027) da circa 3 milioni di euro netti a stagione - offertogli dal club nerazzurro -, pronto a ingaggiarlo a parametro zero nel prossimo mercato estivo. I dirigenti nerazzurri, nelle scorse settimane, avevano già inviato una comunicazione scritta al Porto, informandolo della trattativa in corso. Tutti i dettagli erano stati impostati in un vertice di mercato insieme a Federico Pastorello.



LA CONFERMA DI AUSILIO - A margine della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, a Milano, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio aveva commentato così: "Inutile nasconderci, è una situazione a cui stiamo lavorando. Non amiamo dare tempi date o ultimatum, abbiamo informato il club che stiamo negoziando, ci sono stati dei contatti e vediamo se questo porterà a qualcosa di definitivo".



NUMERI - Nel corso dell'attuale stagione con il Porto, Taremi ha disputato 24 partite, condite da 6 reti e 4 assist tra tutte le competizioni. Inoltre, ha presenziato in 11 match con la sua Nazionale, l'Iran (tra amichevoli, qualificazioni asiatiche ai Mondiali e la Coppa d'Asia), siglando 8 gol e fornendo altri 2 passaggi decisivi.