Inter, Taremi dice sì: comunicazione scritta al Porto, sfida Cuper

L'Inter è sempre più vicina a Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giugno con il Porto, ha accettato il triennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione offertogli dal club nerazzurro, pronto a ingaggiarlo a parametro zero nel prossimo mercato estivo.



FORMALITA' - I dirigenti nerazzurri hanno già inviato una comunicazione scritta al Porto, informandolo della trattativa in corso. A questo punto mancano soltanto le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno 2027. Finora in questa stagione Taremi ha segnato 6 gol: 3 in campionato, 2 in Champions League e 1 in coppa di lega portoghese.



CONTRO CUPER - Intanto il calciatore, 32 anni il prossimo 18 luglio, è impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Asia. Dopo la doppietta decisiva segnata agli Emirati Arabi Uniti, domani l'Iran di Taremi gioca con la Siria allenata dall'ex interista Hector Cuper in una gara valevole per gli ottavi di finale. Chi passa il turno ai quarti trova la vincente della sfida tra Bahrein e Giappone.