Inter, Taremi a un passo: definiti i dettagli nel vertice di questo pomeriggio

Pasquale Guarro

L’Inter ha mosso altri passi per il futuro, oggi in viale della Liberazione hanno lavorato nella definizione di una trattativa che è stata impostata da tempo, quella di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto attualmente impegnato in Coppa d’Asia. I nerazzurri sono decisi nell’affondo, Taremi è il centravanti che vogliono per completare il reparto della prossima stagione e di questo oggi hanno parlato insieme a Federico Pastorello nel vertice di mercato terminato poco prima di cena. .



CI SIAMO - Ormai ci siamo, la trattativa è arrivata al dunque e presto potrebbe essere tempo di annunci. L’Inter è Taremi si sono scelti, il contratto che legherà il calciatore ai nerazzurri sarà su base triennale per circa 3 mln di euro a stagione. L’incontro con Pastorello è durato circa un paio di ore, l’affare è vicinissimo alla conclusione. Taremi sarà dell’Inter.