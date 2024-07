Inter, Taremi fa già sognare: 5 gol nelle prime tre amichevoli

Inter via Getty Images

Vietato fare voli pindarici durante il precampionato, ma, che dalla sessione di mercato in corso si attendono anche un altro attaccante, un nove e mezzo che possa saltare l’uomo e offrire caratteristiche diverse a un reparto che manca un po’ di spunto e fantasia. Tutto a tempo debito, anche perché, dimostrandosi molto affidabile anche dagli undici metri, qualità non da poco se pensiamo che tolto Calhanoglu, Inzaghi non ha molti rigoristi in rosa.

L’ultima stagione di Taremi non è stata particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo e questo aveva un po’ fatto drizzare le antenne, ma il fattore ambientale ha influito molto sulle prestazioni del calciatore, che. In nerazzurro, l’iraniano, è partito come meglio non avrebbe potuto, caricandosi addosso il peso dell’attacco e giocando in tandem con Correa, sicuramente non un grande partner di questi tempi.

Anche. Ovviamente non sono i gol realizzati a pesare sulla valutazione tecnica, ma tutto quello che c’è a corredo, visto che dal primo giorno in cui si è presentato,e guarda caso, il ritiro di Taremi è iniziato proprio con quello dell’armeno. Se qualcuno crede ai buoni auspici, non poteva esserci avvio migliore.