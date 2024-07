Inter, Sommer o Martinez: chi è il portiere titolare?

Federico Albrizio

7 minuti fa



Il mercato ha portato all'Inter un nuovo portiere: Josep Martinez con Yann Sommer, come cambiano le gerarchie tra i pali nerazzurri e tutti i consigli per l'asta del Fantacalcio.



La scorsa stagione l'estremo svizzero è stato il titolare indiscusso per Simone Inzaghi, con Emil Audero secondo poco impiegato. Il portiere italiano non è stato riscattato ed è tornato alla Sampdoria.



E' stato sostituito da Martinez appunto, che completa il pacchetto con Sommer e Raffaele Di Gennaro (Ionut Radu e Filip Stankovic sono rientrati dai prestiti ma non per restare). Ma chi sarà il titolare scelto da Inzaghi per la stagione 2024/25?