Inter, Taremi in sede: cifre e durata dell'accordo, primo slot extracomunitario occupato

nuovo attaccante dell'Inter,. La firma del classe 1992, per cui l'accordo risale all'inverno con la formula del trasferimento a parametro zero dopo lo svincolo dal Porto, è ormai imminente.Per l'iraniano contratto di, portando la scadenza al 2027. Il suo stipendio annuale sarà diNon sono star rispettate, invece, le tempistiche per l'ottenimento del passaporto comunitario per l'attaccante. La legge portoghese prevedrebbe cinque anni di permanenza come lavoratore sul suolo nazionale, ma questo quinquennio sarebbe scaduto dopo la metà di luglio, e. Dunque Taremia disposizione dei nerazzurri per questa sessione estiva.

11 reti e 7 assist nella sua ultima stagione al Porto, nel campionato vinto dallo Sporting Club di Lisbona. La Coppa d'Asia giocata in inverno ha visto il cammino dell'Iran fermarsi in semifinale contro i padroni di casa e poi campioni del Qatar. Taremi arriva come prima alternativa a Lautaro e Thuram nell'anno della difesa del titolo che ha portato all'Inter la seconda stella.