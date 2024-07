Getty

Inter, Ricardo Rodriguez proposto per la difesa

13 minuti fa



L'Inter cerca un difensore di piede sinistro sul mercato. Secondo Sky, tra i profili proposti ai dirigenti nerazzurri c'è anche Ricardo Rodriguez.



ESPERIENZA - Il nazionale svizzero (classe 1992 ex Milan, PSV Eindhoven, Wolfsburg e Zurigo) si è svincolato a parametro zero dal Torino, con cui era in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. Ricardo Rodriguez, 32 il prossimo 25 agosto, ha raccolto 120 presenze in nazionale maggiore e altre 460 presenze tra i professionisti nelle squadre di club, tra cui 194 in Serie A.