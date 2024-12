Inter, terzo rinvio per Acerbi? Il difensore lavora ancora a parte: in dubbio per Leverkusen, vede la Lazio

Getty Images

Potrebbe non essere ancora la volta buona per Francesco Acerbi, il suo rientro era previsto per la partita contro la Fiorentina ma il recupero del difensore è stato più lento del previsto, tanto da rinviare più volte il ritorno in gruppo. Prima Firenze, dopo Parma, poi Leverkusen, ma neanche oggi Acerbi si è allenato in gruppo ed è molto probabile che Inzaghi lo preservi dalle basse temperature che attendono l’Inter in Germania.



OBIETTIVO LAZIO - Acerbi è fuori dal 23 novembre, quando dopo 15’ di gioco si era fermato per un problema al flessore, si era parlato di problema lieve, diverso da quello che lo aveva tenuto fuori dal 20 ottobre (si era fatto male a Roma) al 10 novembre. E invece i tempi di recupero dovrebbero essere gli stessi visto che Acerbi dovrebbe rientrare a disposizione di Inzaghi per la partita di lunedì 16 contro la Lazio. Quella dovrebbe essere davvero la data giusta.