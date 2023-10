L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Siamo contenti per i tre punti. Era una partita del girone importante, abbiamo preso i tre punti davanti ai tifosi. Sono molto contento per stasera".



Sembrava uno di quei match stregati. Sei contento di averla sbloccata tu?

"La squadra, non io. Tutti potevano far gol in questa partita. Ho segnato stasera io e sono molto contento".



L'intesa con Lautaro?

"E' uno dei miglior attaccanti del mondo. Io sto imparando a giocare con lui".



C'è margine di miglioramento?

"Si può sempre migliorare. E speriamo che miglioriamo la prossima partita".