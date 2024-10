Inter, Thuram nella lista del Psg: osservatori in Italia, quanto vale la clausola

Getty Images

Sette gol in sette partite di campionato. Più tre assist.ha ricominciato la stagione da dove aveva interrotto quella precedente: bomber a sorpresa dell'Inter, spalla ideale di Lautaro Martinez e giocatore fondamentale per Simone Inzaghi. Preso a zero nell'estate 2023, un anno fa qualcuno aveva evidenziato la poca cattiveria sotto porta, l'attaccante ha lavorato su questo aspetto e ora ha una media di una rete a partita.. Al momento non c'è stato nessun approccio con l'Inter né con l'entourage del giocatore, solo una presenza in tribuna per studiare da vicino l'attaccante classe '97 inserito nella lista dei possibili obiettivi per l'estate.Tra i giocatori con le sue caratteristiche Thuram è uno di quelli che piace di più, una situazione da tenere monitorata in ottica mercato.

- Se il Psg dovesse decidere di affondare il colpo per Thuram potrebbe decidere di bypassare l'Inter e andare a trattare direttamente con l'entourage del giocatore.: la cifra è superiore agli 80 milioni di euro, siamo intorno ai 90. Serve un'offerta di questa portata per sedersi a trattare con Marcus e provare a portarlo via dai nerazzurri. A oggi Psg l'ha messo in lista e lo sta seguendo con attenzione, l'Inter se lo tiene stretto e si gode i suoi gol.