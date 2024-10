Sabatini: "Il Napoli è l'anti-Inter, Conte non avrebbe avuto lo stesso impatto alla Juventus. Milan? Il problema non è Fonseca"

Walter Sabatini, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha toccato vari temi legati al nostro campionato di Serie A."Io adoro la serie A che viene sottovalutata, ma dal punto di vista tattico è il campionato più evoluto d’Europa. È vero che adesso i risultati sono tornati a essere poco pronosticabili. E il merito è dell’organizzazione data da allenatori bravissimi".NAPOLI COME ANTI-INTER? -"Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto. Il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Sta crescendo Lukaku. Molti giocatori hanno una condizione stratosferica grazie al lavoro di un eccezionale allenatore. Quella di Conte è stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis. Antonio è un tecnico che fa sempre risultati. Senza Conte sarebbe stato difficilissimo per il Napoli uscire dalle sabbie mobili in cui si era impantanato".

"Gli va dato tempo, ma per il momento non ha dato quello che si aspettava. È normale all’inizio un rendimento oscillatorio, non che sia sempre negativo. Il migliore della Juve è molto spesso Cambiaso, con le sue ottime letture".MOTTA ALLA JUVE E NON CONTE - "Penso che Conte non avrebbe avuto lo stesso impatto a Torino, i ritorni sono sempre rischiosi. Giuntoli ha scelto l’allenatore che a Bologna ha fatto vedere un calcio bellissimo e, al tempo stesso, anche concreto. Quella squadra subiva pochissimi tiri grazie alla grande organizzazione difensiva che partiva già dagli attaccanti".

INTER SUPERIORE? -"Sì, sta perfezionando l’uso del turnover per poter ambire sia allo scudetto sia alla Champions. Ha mostrato qualche fragilità, ma sono cose risolvibili. E poi ha un allenatore fantastico"."Sta completando il suo bagaglio, ogni anno aggiunge qualcosa, non si ferma, si aggiorna".MILAN - "Non vedo continuità: buoni momenti e poi un netto calo all’interno della stessa partita. E non c’è solidità, la fase difensiva è debole".FONSECA - "Non è lui il problema: è un tecnico che sa far giocare bene le squadre ed è coraggioso, come dimostra il cambio tattico nel derby quando aveva tutti contro. Quella sera è stato bravissimo".

ROMA PENTITA DELL'ESONERO DI DE ROSSI - "Penso di sì. Il minimo è pentirsi. Adesso manca chi comanda. Prima c’era la Souloukou che aveva carta bianca. C’è confusione. Bisogna ricordarsi che la Roma è la Roma: va trattata con rispetto. Con la città ti devi interfacciare, confrontare. Non puoi sottrarre la Roma ai romani: la mancata comunicazione è una scelta sbagliata e poco rispettosa".DANIEL MALDINI - "Che è molto forte. Lo dissi a papà Paolo tempo fa. Ha personalità, prende rischi ed è propositivo".