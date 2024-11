Getty Images

Inter, Thuram: "O segno 2 gol o non segno. Correa? In allenamento..."

22 minuti fa



Dopo il successo per 5-0 sul Verona, Marcus Thuram, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il successo dell’Inter di Inzaghi.



CORREA - "Gliel'ho detto che mi piace molto l'esultanza che ha fatto alla Lazio e anche all'Inter, Tucu è un grande giocatore, lo vediamo sempre in allenamento e siamo felici della sua partita"



DOPPIETTA - "A volte succede, a volte segno due gol, a volte tre, a volte non segno. L'importante è che l'Inter vinca”.



GOL DI BISSECK - “Contento anche per lui, ora possiamo pensare alla Champions”.