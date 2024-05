Inter, torna Lukebakio: la carta Agoumé per agevolare l'affare

39 minuti fa



L'Inter guarda al mercato degli attaccanti per provare a regalare a Simone Inzaghi la quinta punta da tempo richiesta a gran voce dall'allenatore e, nonostante le smentite di rito del ds Piero Ausilio, oggi il club nerazzurro sta sondando diverse piste nel reparto. È chiaro, lo ha fatto capire anche il dirigente nerazzurro, che la priorità resterebbe Albert Gudmundsson del Genoa, ma il costo del suo cartellino è oggi più che mai proibitivo senza prima chiudere una cessione top.



E allora spazio a idee alternative con una che torna di moda, secondo la Gazzetta dello Sport, dopo anni di corteggiamenti. Si tratta di Dodi Lukebakio, attaccante 26enne belga acquistato la scorsa estate dal Siviglia dall'Hertha Berlino e che da tempo è seguito dai nerazzurri. La valutazione non è di troppo superiore ai 10 milioni pagati un anno fa, ma l'Inter può giocarsi con il club spagnolo il cartellino di Lucien Agoumé, centrocampista arrivato in Andalusia in prestito dai nerazzurri a gennaio e che potrebbe essere riscattato nell'operazione.