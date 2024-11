Inter, torna Radio Nerazzurra: parte la raccolta fondi

Getty Images

con un nuovo team e non sarà più “solo” una radio, ma un vero e proprio universo multimediale digitale di intrattenimento, con l’ambizione di diventare la casa di tutti i tifosi interisti. Come annunciato a dicembre 2023 l’emittente ha impiegato questi mesi per ripensarsi e rinnovarsi e per questo è stata creata Nerazzurra Media Srl, una start up innovativa editoriale, dotata di una tecnologia digitale in grado di renderla un

L’obiettivo della startup innovativa è quello di diventare il polo attrattivo, digitale e fisico per l’intero pubblico nerazzurro, creando una formidabile community che oggi ancora non esiste.… ma anche eventi fisici che intende organizzare e supportare.Nerazzurra Media Srl, con il “brand” Radio Nerazzurra, intende offrire un servizio che, attraverso la tecnologia, si articola in, da ascoltare e guardare on demand, attraverso il sito responsive e le app Android e iOS che si integrano nei sistemi infotainment dell’auto via Android Auto e Apple Car Play, per il migliore utilizzo ed ascolto in mobilità. Gestendo la

Gli attuali soci sono(CLevel manager in grandi gruppi editoriali, imprenditore, investitore e mentor in startup, esperto digitale e media),(giornalista sportivo professionista già direttore della prima Radio Nerazzurra, direttore de L’Interista, opinionista in tv) e Triboo Spa (società digitale quotata all’Euronext Milano di Borsa Italiana).che verranno utilizzati per consolidare Radio Nerazzurra e farla conoscere a un pubblico sempre più ampio grazie a campagne di marketing e per rafforzare la struttura commerciale per incrementare i ricavi. Ma anche ampliando il palinsesto, migliorando l’esperienza dei propri ascoltatori, aumentando la distribuzione digitale e le iniziative che permetteranno a Radio Nerazzurra di essere ancora di più il polo di riferimento di tutti i tifosi interisti.

Per chi desiderasse diventare un investitore early bird, manifestando fin da subito il proprio interesse son previsti alcuni benefici.