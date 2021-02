Prima la Lazio e poi il Milan, con la mannaia del rischio squalifica che pende sopra alla testa di tre titolarissimi dell'Inter di Antonio Conte. Sia Barella, che Brozovic e Bastoni sono infatti in diffida e per questo nella gara contro i biancocelesti in programma domenica sia il difensore italiano che uno fra i due centrocampisti riposerà per non rischiare di saltare il fondamentale derby contro il Milan.