Inter troppo sicura della propria superiorità, il Milan si aggrappa al miracolo di Okafor: disperazione meneghina e altrove fanno festa...

Sandro Sabatini

22 minuti fa

Thuram inventa una doppietta da campione, Rafa Leao ne sbaglia un paio non da lui. Maignan fa un miracolo, Sommer fa quasi un autogol. Bisseck si regala una grande prestazione, ma la chiude regalando il rigore al Genoa. Thiaw fa molto peggio: regala “solo”, si fa per dire, un gol e mezzo al debuttante Vanoli. Barella e Frattesi sono i più in forma ed è un peccato vederli alternati, Fofana è appena arrivato e vede dalla tribuna come migliorare il suo prossimo centrocampo. Lautaro subito titolare ma sembrava ancora in ferie, Morata subito in panchina anche se sembrava meglio in campo. Inzaghi dice che non si possono prendere gol così e pareggiare partite così. Fonseca dice e non dice…



Prima le prestazioni tecniche dei singoli, e vietato dimenticare Zapata superstar. Poi un cenno alla tattica di squadra. Inter troppo sicura della propria superiorità e con una panchina che merita più minuti del solito quarto d’ora accademico. Il Milan attacca a imbuto, senza mai sfruttare le ali, che per guizzi e fantasia non sarebbero banali, scusate la rima. Detto senza poesia, l’ammucchiata rossonera agevola la difesa puntigliosa del Toro, almeno fino al miracolo di Okafor. Un punto per l’Inter e uno anche per il Milan. A San Siro quasi si disperano. Altrove quasi fanno festa. Succede dalle parti di Juve, Atalanta, le due romane e il Napoli.