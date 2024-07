COME CAMBIANO LE GERARCHIE

Anche perché Zielinski è stato preso proprio per andare a rinforzare il reparto di centrocampo e completare un reparto che non ha trovato in Davy Klaassen la scorsa stagione una soluzione extra affidabile. Calhanoglu e Asllani come opzioni in regia, Zielinski con Barella, Mkhitaryan e Frattesi nella batteria delle mezzali. Il polacco è pronto a sgomitare per una maglia da titolare e se Barella è intoccabile sulla destra con Frattesi come suo alter ego, per l'ex Napoli la sfida per partire dal 1' sarà soprattutto con Mkhitaryan. Scalzare l'armeno, però, non sarà semplice: 46 presenze complessive per oltre 3.500 minuti, il giocatore di movimento più utilizzato nella stagione 2023/24, l'equilibratore tuttofare a cui Inzaghi difficilmente rinuncia. Almeno inizialmente dunque la cerniera consolidata Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan sembra destinata alla conferma come titolare, ma con un Zielinski in più a disposizione il tecnico nerazzurro potrebbe studiare una gestione più oculata per l'armeno, che a gennaio spegnerà 36 candeline: risparmiarlo in vista degli impegni più delicati diventa più semplice con un backup come l'ex Napoli che può garantire lo stesso livello di qualità e rendimento. Zielinski alternativo a Mkhitaryan o titolare al suo posto ma non solo, a seconda dell'avversario e del momento della partita i due potrebbero anche convivere per dare alla squadra una trazione ancor più offensiva. Un giocatore, tante soluzioni: il jolly Zielinski è pronto.