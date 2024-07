Getty Images

Inter, chi è Renan: il nome nuovo per la difesa

Redazione CM

9 minuti fa



Nome nuovo per il mercato dell'Inter, ancora a caccia di un difensore centrale di piede mancino: Robert Renan Alves Barbosa. Secondo Sky, i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi sul brasiliano classe 2003, che però ha una valutazione abbastanza elevata.



CHI E' - Renan cresce nel settore giovanile del Corinthians, dove raccoglie 13 presenze in prima squadra. A gennaio 2023 viene venduto per 2 milioni di euro allo Zenit San Pietroburgo. In Russia gioca 9 partite di fila da titolare in campionato, poi vola in Argentina per disputare il Mondiale Under 20 col Brasile, perdendo la prima gara contro l'Italia nella fase a gironi, ma vincendo le successive sfide con Repubblica Dominicana, Nigeria e Tunisia agli ottavi di finale. Poi non gioca i quarti, persi contro Israele, che elimina il Brasile. Così Renan torna in Russia, dove disputa altre quattro partite di campionato tra luglio e agosto per poi perdere il posto e finire in panchina. Nello scorso mercato di gennaio passa in prestito fino al 31 dicembre 2024 all'Internacional di Porto Alegre, dove si rilancia raccogliendo finora 26 presenze. Il suo contratto con lo Zenit scade a giugno 2028.