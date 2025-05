Inter U23 e Milan Futuro: come funzionano i ripescaggi in Serie C e chi è in testa

Getty Images

La formazione Under 23 dei rossoneri - Milan Futuro - ha già disputato la sua prima stagione, conclusasi con l'amara retrocessione in Serie D, mentre i nerazzurri sono pronti a dare il via al loro progetto di seconda squadra.Nonostante la retrocessione di Milan Futuro a seguito del playout perso contro la SPAL,entrambe le società milanesi guardano alla possibilità di disputare il prossimo campionato di Serie C con le rispettive formazioni Under 23. Perché?

- Nel comunicato dello scorso 7 febbraio 2025, la FIGC sottolineava che si è stabilito che, per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2025/26, si procederà con il seguente ordine:- Una Seconda Squadra di Serie A- Una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D- Una società retrocessa dal Campionato di Serie CIl riferimento, evidenzia Calcio e Finanza, è ache si determinano all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato (ad esempio una domanda di iscrizione respinta) o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicato dopo il 6 giugno 2025.

- E' diverso il discorso della. A differenza della carenza di organico che si viene a creare per una domanda di iscrizione respinta, il meccanismo della riammissione si attiva quando prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:- Dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;- Sanzione, da parte egli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal Campionato Serie C;

- Sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;- Rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo.- Tornando alla procedura che può coinvolgere le seconde squadre, chi avrebbe la precedenza tra Inter e Milan Futuro? L'ordine stabilito dai criteri, evidenzia Calcio e Finanza, fa sì che. Anche all'interno delle stesse formazioni Under 23, sono previsti dei criteri che determinano chi abbia la precedenza a presentare la domanda di iscrizione. I criteri hanno un peso ponderato e concorrono alla formazione di una graduatoria che si compone come di seguito:

Giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane (valore 40%)Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 30%)Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni sportive 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (valore 30%)Considerando queste basi,. In caso di più posti vacanti, dopo i nerazzurri toccherebbe a una società tra quelle che hanno disputato il campionato di Serie D e, in terzo luogo, a una società retrocessa dalla Serie C 2024/25.

- Il Milan di fatto sarebbe inper richiedere un ripescaggio: per evitare la retrocessione tra i Dilettanti e giocare nuovamente la Serie C nella prossima stagione,Tutti gli adempimenti legali ed economico-finanziari per la presentazione della domanda di iscrizione dovranno essere completati dai club entro il prossimo. Il termine è portato all’solamente per le società che prendono parte alla finale playoff.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui