Inter, ufficiale il rinnovo di Dumfries. Cifre e dettagli

L'porta avanti il piano di rinnovi e dopo quello di Yann-Aurel Bisseck ne arriva un altro importante:Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane, il laterale olandese classe 1996 prolunga il proprio contratto con i nerazzurri portando la scadenza al, estendendo dunque di tre anni il precedente accordo.- A renderlo noto è l'Inter sui propri canali ufficiali: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Denzel Dumfries: l'esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028".

- Dumfries dunque rinnova ma a cambiare non è solo la durata del suo contratto, l'olandese ex PSV Eindhoven ottiene anche un aumento di ingaggio sensibile: dai precedenti 2,5 milioni di euro a stagione passa a. La stessa cifra percepita dall'altro laterale titolare, Federico Dimarco, che prende 7,4 milioni di euro lordi a stagione. Dumfries, invece, costerà all'Inter qualcosa in meno, questo perché l'olandese può godere degli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

