Inter, ufficiale Josep Martinez: cartellino e stipendio, cifre e dettagli dell'affare

Getty Images

Nel giorno in cui Mehdi Taremi sbarca a Milano per completare il suo trasferimento, arriva un'altra ufficialità per l'è un nuovo giocatore nerazzurro.Il portiere spagnolo classe 1998 arriva a titolo definitivo dal, diventando la prima alternativa a Yann Sommer nelle scelte di Simone Inzaghi.- In attesa dei comunicati ufficiali dei due club, l'Inter hadi Martinez: lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.- Nei giorni scorsi Martinez è arrivato a Milano accompagnato dal suo agente, ha svolto le visite mediche di rito per poi recarsi al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Ultimi passaggi burocratici prima della firma del contratto con l'Inter.

E - L'Inter versa nelle casse del Genoa, ai quali possono aggiungersi eventualmente altri- All'Inter Martinez percepirà uno stipendio da, il portiere spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni (fino al 30 giugno 2029).