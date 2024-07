Juventus, mercato da scudetto e da anti-Inter. "Giovani e sostenibilità"? Giuntoli ha panchinato il diktat di Elkann

Redazione Calciomercato

L’unica cosa buffa è lo slogan di qualche tempo fa. Doveva esserela notte della Coppa Italia.. Ma si prospettano gioco e giocatori per tenere ilcon l’Inter ben oltre il girone d’andata, come successo nell’ultima stagione.Si è capito subito con Douglas Luiz che ha avuto valutazione alta (50 milioni), ma ammorbidita da, i ragazzi che lasciano a Torino plusvalenze sane quanto il progetto Next Gen degli anni più recenti. L’argentino maturato a Frosinone sarà sempre un giocatore affidabile, ma forse nulla più dello standard medio. Più vivace e originale potrebbe invece rivelarsi la traiettoria dell’inglese, non a caso titolare nella finale di Coppa Italia.

esonerato in anticipo, malgrado un trofeo conquistato “perfino alla fine” (a proposito di slogan). Invece adessoPerché su alcuni giocatori si può comunque discutere, ma sul salto in alto a centrocampo no. Con tutto il rispetto che meritano Locatelli, Fagioli, Miretti, McKennie, Nicolussi e compagnia, ilpromette di elevare sia il rendimento individuale sia il collettivo. E siccome il gioco lo fanno i giocatori, soprattutto a centrocampo, si vedrà una squadra sicuramente più piacevole rispetto al passato.

Quasi. L’efficacia di alcuni cambi (per esempio Di Gregorio in porta e forse anche Sancho al posto di Chiesa) sarà meglio valutarli da Ferragosto in poi, per passare dalla teoria alla pratica oppure sulla carta e sul campo.Ma il mercato al momento balbettante di Milan e Roma fa pensare chePoi, però, visto che milioni e campioni non sono chiacchiere, il trasferimento di Koopmeiners in bianconero potrebbe lasciare campo aperto ai bianconeri, nella rincorsa scudetto.

e, che pure nessuno ormai si azzarda a definire “folli”. Tutt’altro. Ragionate? Sì. Fanno comunque impressione. Tra Di Gregorio, un difensore centrale (Todibo?), un terzino (Cancelo?), i tre centrocampisti sicuramente in arrivo, più Sancho in attacco e probabilmente un vice Vlahovic,Al massimo 150 e spiccioli. Dipenderà dai ricavi sui giovani tipo, variabili più diche invece, a un anno dalla scadenza contrattuale, può ragionevolmente passare di mano a una ventina di milioni, non molto di più. .

McKennie e Arthur, più Milik, Rugani e probabilmente De Sciglio. Ci penserà il direttore sportivo Giuntoli, che nel 2018 fu assai sbrigativo con De Guzman al Napoli.lo testimonia pure il Bonucci di un’estate fa, e sono secondari rispetto a un’impressione netta, evidente, indiscutibile: la nuova Juve ha ricominciato a investire. Finirà il mercato a meno 100 e tornerà ragionevolmente a inseguire l’Inter. Con il gioco e soprattutto i giocatori.