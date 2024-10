Inter, ufficiale: le condizioni di Carlos Augusto, quanto sta fuori e quando torna

Getty Images

L'perde un'altra pedina, dopoche sta caratterizzando l'inizio di stagione dei nerazzurri. Simonedovrà infatti fare a meno diin vista delle prossime partite, come confermato daldel club nerazzurro.Di seguito il testo completo: "Le condizioni di Carlos AugustoEsami strumentali per l'esterno brasiliano, sostituito nel corso del match contro lo Young BoysCarlos Augusto si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di mercoledì contro lo Young Boys.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".- Probabile dunque che, per un totale disecondo Sky il rientro è previsto per, dopo la sosta per le nazionali, in occasione della gara di Verona, prevista per il 23 novembre al Bentegodi.