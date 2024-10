Inter e Milan: 200 milioni per comprare di San Siro. Entro novembre la comunicazione ufficiale

lo hanno fatto capire ormai con sempre maggior convinzione.ma l'indicazione o meglio l'intenzione delle ultime ore, fra fastidi non troppo celati di figure istituzionali, non sarà fuori dalla città di Milano e, anzi, sarà salvo sorpresein San Siro. Niente Rozzano e niente San Donato, anche se il presidente rossonero Scaroni si stia tenendo una porta aperta sul progetto nell'hintelrand milanese. Come? La risposta lo hanno data da tempo i club al comune quando hanno rifiutato l'opzione della ristrutturazione con WeBuild dell'attuale impianto. Sì a San Siro,Insomma il progetto iniziale, quello datato 2019, ma con due importanti novità: la prima è che non ci sarà la demolizione totale del Meazza, e la seconda è che

- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la novità sulla proprietà dei terreni potrebbe arrivare in tempi rapidi perché il viaggio effettuato a Roma dai dirigenti dei due club e dagli emissari delle due proprietà, in cui c'è stato l'incontro con i rappresentanti di Ministero della Cultura e Soprintendenza, è stato positivo e ha accelerato l'iter sulla valutazione che l'Agenzia delle Entrate dovrà fare sui terreni e sullo stadio.E la cifrarendendo di fatto tutta l'area di San Siro di proprietà (se acquistata) dei due club.

- La cifra sarà ufficializzata ai due club entro metà novembre e sarà il passo finale per poter far partire l'iter della "manifestazione di interesse" che darebbe il via al lungo percorso dei lavori. Ma 200 milioni sono tanti o pochi per i club? Secondo quanto filtra, anche se non da valutazioni ufficiali, peL'iter è comunque ancora molto lungo anche se tutto dovesse andare per il verso giusto, nella migliore delle ipotesi la posa della prima pietra non sarà prima della seconda metà del 2026.