. Come comunica la federazione slovacca, il centrale classe '95 è stato sottoposto a ulteriori visite da parte dei medici della nazionale per il persistere di un, che lo aveva già reso indisponibile per l'ultima sfida dei nerazzurri contro la Juventus di domenica scorsa.- Come emerso dagli esami, Skriniar: pertanto, non potrà essere a disposizione del ct Francesco Calzona per gli impegni contro, match validi per il girone di qualificazione a Euro 2024.- Il capitano della Slovacchia, Milan Škriniar, è apparso oggi (martedì) alla riunione della nazionale. Poiché soffre da tempo di problemi alla schiena, lunedì è stato sottoposto a ulteriori visite mediche. Ecco perché non ha potuto ricevere personalmente il trofeo per aver vinto il sondaggio di Calciatore dell'anno 2022. È stato anche visitato dai medici della nazionale Zsolt Fegyveres e Jozef Almási presso l'Hotel Delfín a Senec, sede temporanea della nazionale. Le condizioni di Milan sono però così gravi che non potrà giocare nessuna delle due partite di apertura delle qualificazioni agli Europei 2024, né a Trnava contro il Lussemburgo, né a Bratislava contro la Bosnia ed Erzegovina.