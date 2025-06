Inter, ufficiale Sucic: cifre e comunicato

La notizia era ormai nota, ma l'ufficialità ancora tardava ad arrivare.era da tempo promesso sposoe oggi ogni dubbio residuo è stato spazzato. Il club nerazzurro attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web hadel centrocampista croato classe 2003 che arriva a titolo definitivo dallae sarà subito a disposizione di colui che prenderà il posto di Simone Inzaghi in panchina per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda tutte le partite del Mondiale per Club FIFA gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Il centrocampista croato classe 2003 arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria. Verdi boschi, fiumi impetuosi e ripide montagne: i Balcani sono un territorio contraddistinto da paesaggi di una bellezza selvaggia e autentica, crocevia di culture e terra di confine che spesso si è trovata al centro di vicende storiche e umane di portata enorme. Un territorio che rispecchia la fantasia, la creatività e la capacità di sognare dei suoi abitanti: le stesse caratteristiche che si possono ritrovare in Petar Sučić, nuovo centrocampista nerazzurro.

Sucic è stato acquistato di fatto già a fine febbraio quando Inter e Dinamo Zagabria si sono accordate per un. Al giocatore un contratto quadriennale dapoco meno di 3 milioni di euro al lordo.