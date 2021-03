La difesa dell'si prepara a cambiare pelle in estate. Non tanto nei tre titolari, con la cernierache va verso la conferma, quanto più negli altri interpreti che compongono il reparto. Come abbiamo già raccontato su Calciomercato.com,sono ai saluti e Maksimovic del Napoli è un nome caldo , assieme adel, ma la lista di Marotta e Ausilio si arricchisce di un nuovo nome: quello di- Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come il centrale classe '92 siae possa tornare di moda viste le condizioni favorevoli. Il tedesco infatti, che in Italia ha già vestito la maglia della, ha lasciato l'Arsenal a febbraio per passare allo, una soluzione tuttavia temporanea con il club di Gelsenkirchen (destinato alla retrocessione):per ritrovare continuità e minutaggio persi nell'ultimo periodo a Londra, per poi trovare una nuova soluzione in estate. E l'Italia è una meta sempre gradita, già sfiorata a più riprese nelle ultime sessioni di mercato: Inter a caccia di un colpo a zero in difesa, Mustafi si candida.