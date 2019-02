Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, parla a Radio Anch'Io Lo Sport del momento che stanno vivendo i nerazzurri: "Crisi? Se ne viene fuori col lavoro, cercando di non sentire le trasmissioni tv e di leggere meno giornali possibili. Servono risultati e partite. Spalletti ha tanta esperienza e ne verrà fuori. Vincere il campionato è impossibile, ma c'è ancora l'Europa League. Siamo a febbraio. Andare allo sbando sarebbe brutto. C'è ancora una buona posizione di classifica. Un grande allenatore e un campione deve uscire fuori da questi periodi. Certo il futuro del tecnico non è roseo. Penso che l'anno riuscirà a finirlo. Me lo auguro. Vorrebbe dire che ha fatto dei buoni risultati. Per l'anno prossimo ha ancora un contratto ma l'ombra di Conte c'è. Ha fatto molto bene alla Juventus e al Chelsea, penso che sia l'allenatore giusto. Non dico che spero vada ad allenare l'Inter, mi auguro che Spalletti rimanga il più a lungo possibile. Ma Conte potrebbe certamente fare al caso dell'Inter"