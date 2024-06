Getty

Inter, un segnale sul futuro di Calhanoglu arriva dalla Germania: ecco cos'ha fatto dopo il ko della Turchia

14 minuti fa



Capitano e leader della Turchia, Hakan Calhanoglu non ha preso bene il netto ko dei suoi contro il Portogallo. La squadra di Montella ha perso in modo netto per 3 a 0 ma è ancora in ballo per la qualificazione agli ottavi. Il giocatore dell'Inter, come riportano i colleghi presenti in Germania, è salito subito sul bus della nazionale, scuro in volta, senza parlare ai media.



NERVOSO - Ma, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, fonti vicine al centrocampista parlano anche di una preoccupazione dalle possibili domande dei giornalisti sul suo futuro. Nelle ultime ore infatti sono trapelate, dalla Bild, voci di un forte interessamento al suo profilo del Bayern Monaco. L'Inter non vuole cedere il suo regista e, per farlo, accetterebbe solo grosse offerte: in sostanza Calha non partirebbe per meno di 60 milioni.