Una cessione per il colpo da novanta in mezzo al campo. L’Inter si muove per il sogno Luka Modric e non esclude altre piste di mercato per rinforzare il centrocampo, ma nel frattempo il direttore sportivo Piero Ausilio lavora sul fronte uscite. Per regalare a Luciano Spalletti il top player richiesto da affiancare a Marcelo Brozovic, qualcuno deve lasciare l’Inter. Oltre a Joao Mario, da tempo sul mercato, ci sono Matias Vecino e Roberto Gagliardini. Ma chi dei due ha più chance di lasciare l’Inter quest’estate? Entrambi sono a rischio per la lista Champions. L’Inter infatti dovrà compiere delle scelte nette a causa dei vincoli imposti dall’Uefa. Quali sono? Partendo dalla rosa 2016/2017 (l’ultima ad aver partecipato ad una competizione europea, l’Europa League) chiede di raggiungere il pareggio tra entrate e uscite. Un complesso calcolo che obbligherà l’Inter a lasciar fuori qualcuno. Vecino e Gagliardini sono tra gli indiziati a rimanere fuori, ma uno dei due può anche partire in questa finestra di mercato.



PIU' VECINO - Chi ha più probabilità di dire addio tra i due è Vecino, autore del gol da Champions nell’ultima gara contro la Lazio. Arrivato per 24 milioni di euro dalla Fiorentina la scorsa estate, l’uruguaiano è nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri. Al momento non sono giunte offerte ufficiali all’Inter, che per la sua cessione chiede tra i 30 e i 35 milioni di euro. Contatti ci sono già stati, ma l’Inter aspetta proposte concrete. Sul fronte Gagliardini, invece, si aspetta solo la firma per il prolungamento del contratto dal 2021 al 2022. Il procuratore Beppe Riso e Ausilio ne hanno già parlato, manca solo la firma. L'Inter è pronta a ribadire e confermare la fiducia nell'ex Atalanta, salvo offerte irrinunciabili. L'indiziato principale a partire per il colpaccio in mediana è Vecino.



