Impazza il mercato dell'Inter, cui negli ultimi giorni vengono accostati nomi di caratura internazionale. Da Vidal a Modric passando anche per Mister Y, altro nome a sorpresa che potrebbe essere svelato nelle prossime ore. Nel frastuono di questo inaspettato e sorprendente mercato la domanda dei tifosi è solo una: non c'è il rischio di rimanere con il cerino in mano? Per quanto tempo Vidal sarà disposto ad attendere l'Inter e gli sviluppi della trattativa Modric? Questo e tanti altri argomenti sono stati affrontati dal nostro Pasquale Guarro nel consueto video sulla pagina Facebook di Calciomercato.com.