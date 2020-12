L'arrivo di Pochettino al Psg potrebbe agevolare lo scambio Eriksen-Paredes con l'Inter Questo è quanto ribadisce oggi la Gazzetta dello Sport.



“Con la testa a Parigi. L’Inter che scruta il mercato segue da vicino gli sviluppi in casa Psg. L’approdo di Pochettino evidentemente apre le porte all’arrivo, sotto la Tour Eiffel, di Christian Eriksen, il favorito del tecnico argentino dopo le entusiasmanti esperienze vissute insieme al Tottenham. Una coincidenza che fa tornare d’attualità una traccia di lavoro che i dirigenti nerazzurri avevano già battuto nei mesi scorsi. Da tempo è chiaro il feeling per Leandro Paredes, altro argentino che a Parigi non vive momenti sereni. Con questi presupposti la formula più logica è quella di uno scambio di prestiti tra i due centrocampisti”.