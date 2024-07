Inter, Vanheusden torna in Belgio: visite mediche superate, tutti i dettagli

– che ha un contratto con il club nerazzurro sino al 30 giugno 2026 -L'ex capitano dello Standard Liegi, infatti, ha svolto le visite mediche per conto della formazione belga, prima di definire gli ultimi dettagli in vista dell'ufficialità del suo arrivo in prestito dall'Inter. Secondo quanto riportato dal portale HBVL.be, il Mechelen ha negoziato anche un'opzione di acquisto con la società di Viale della Liberazione.

La valutazione più alta del suo cartellino è stata quella da 16 milioni fatta dai nerazzurri per contro-riscattarlo dallo Standard Liegi nel 2021, e da quella cifra bisogna ragionare per capire le condizioni a cui l'Inter può essere disposta a cederlo e l'impatto a bilancio. Al 30 giugno 2024 il costo residuo del suo cartellino era di poco meno di 6 milioni di euro e con un contratto in scadenza 30 giugno 2026 e con uno stipendio di "soli" 185mila euro annui al lordo,