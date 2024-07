Inter, prima offerta per Vanheusden: le cifre a bilancio e Inzaghi non lo rischierà

L'Inter che sta preparando la stagione 2024/25 ha visto una giornata di riposo per quasi tutto il gruppo, ma i cancelli della Pinetina non sono rimasti serrati. E fra i pochi protagonisti oggi al lavoro c'era anche il difensore centrale belga Zinho Vanheusden, oggi acciaccato e alle prese con un programma di recupero, che è rientrato dall'ultimo prestito allo Standard Liegi che però non lo ha riscattato. Classe 1999, per lui sono tante le sirene di mercato e, anche per questo, Simone Inzaghi non lo sta rischiando e non lo rischierà nell'amichevole contro la Pergolettese.