Inter-VeneziaSommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi: Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Crnigoj, Nicolussi-Caviglia, Andersen, Haps; Oristanio; Pohjanpalo. All. Di FrancescoMaria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)

Dopo la vittoria per 3-0 ad Empoli, l'di Simonetorna in campo per la prima di tre partite casalinghe, trae Champions League:i nerazzurriaffrontano a San Siro ildi Eusebio, in vista della sfida prevista per domenica prossima, contro il Napoli capolista, reduce dalla gara contro l'Atalanta. L'obiettivo dei meneghini è non perdere contatto con la testa della classifica, mentre i lagunari, penultimi a quota 8 punti, vogliono dare continuità alla vittoria casalinga contro l'Udinese.