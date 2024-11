Inter-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Inter-Venezia (domenica 3 novembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per l'undicesima giornata di campionato in Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie: i nerazzurri a Empoli, gli arancioneroverdi contro l'Udinese per 3-2 in rimonta come non capitava dai tempi di Recoba nel 1999. I campioni d'Italia si presentano a questa sfida con 21 punti in classifica, 13 in più degli ospiti a quota 8., assistita da Prenna e Cavallina con Tremolada quarto uomo, Marini e Chiffi al Var.Nel prossimo turno il Venezia gioca in casa col Parma, mentre l'Inter è attesa dallo scontro diretto con il Napoli di Conte dopo un'altra grande sfida, quella con l'Arsenal in Champions League, sempre a San Siro.

Partita: Inter-Venezia.Data: domenica 3 novembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.All. Simone Inzaghi.VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Svoboda, Idzes, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Eusebio Di Francesco.

Simone Inzaghi recupera Acerbi e Calhanoglu per la panchina, ma dovrà tener conto di quello che è il consiglio medico, uguale per entrambi: utilizzarli solo per uno spezzone di gara. Ancora out Carlos Augusto, che ne avrà ancora per un mese. Possibile chance da titolare per Taremi in attacco. Dall'altra parte Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Bjarkason e Sverko.Inter-Venezia è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.