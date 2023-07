La prima giornata di Davide Frattesi da giocatore dell'Inter è iniziata tra entusiasmo e cori dei tifosi nerazzurri. Il centrocampista classe '99 in queste ore ha iniziato le visite d'idoneità al Coni. La conferma della chiusura della trattativa era arrivata già nel pomeriggio dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: "E' fatta, è fatta, ha firmato poco fa. Siamo contenti, è stata lunga, non è stato facile. C'erano diverse squadre interessate, ma si è conclusa nel modo migliore sia per noi sia per Frattesi, che aveva già una preferenza per la squadra nerazzurra​".



I DETTAGLI - L'Inter ha preso Frattesi in prestito per 6 milioni con obbligo di riscatto a febbraio 2024 fissato a 22 milioni di euro, più altri 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Una valutazione complessiva di 33 milioni di euro. La cessione di Mulattieri, valutato 6/7 milioni, è un'operazione slegata.