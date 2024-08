Inter, visite mediche per Satriano col Lens

ha chiuso la cessione diche tornerà ufficialmente in Francia dopo il prestito al Brest, ma questa volta indosserà la maglia giallorossa del. La punta uruguaiana classe 2001 si trasferisce in Ligue 1, ma questa volta con la possibilità concreta di dire addio ufficialmente ai colori nerazzurri.In queste ore l'ex-Empoli fra le altre sta svolgendo le visite mediche di rito. Se tutto andrà per il meglio Satriano raggiungerà il Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto prefissato a 6 milioni di euro.

E allora perché l'addio definitivo? Negli accordi i due club hanno anche concordato la possibilità di trasformare il diritto di riscatto in obbligo a determinate condizioni sportive. Una fra queste è la permanenza in Ligue 1 del club francese e quindi la salvezza.