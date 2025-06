Inter, Zanetti: "Chivu sta facendo bene e avrà una lunga carriera"

Getty e Calciomercato.com

ha dichiarato in un'intervista a Flashscore: "Chivu. Prima è stato con la nostra Primavera per tre anni e anche lì ha fatto un grande lavoro e ora ha avuto questa opportunità al Parma che ha preso in un momento difficile, quando era in zona retrocessione. Il campionato è finito e il Parma è rimasto in Serie A. Sono convinto che Cristian sia un allenatore che

"Cambiasso. Penso che il Cuchu se deciderà di provarci sarà un grande allenatore, perché lo era già da calciatore"."La decisione è stata presa perché si valuta sempre non solo la parte economica, ma anche come ci si sente in un posto. E all'Inter mi sono sempre sentito molto a mio agio, perché sentivo un'atmosfera familiare ed è quello che cerco e che mi piace. Per questo ho sempre deciso di rimanere all'Inter".

"Non succede più che un calcaitore giochi in una sola squadra. Ma essendo un tifoso dell'Independiente, sicuramente quello del Bocha è stato un grande esempio per me"."No, ma mi piace Molina perché interpreta il ruolo di marcatore con un punto di vista offensivo e mi piace perché è quello che piaceva fare a me. Sì, mi piace perché pensa sempre alla porta avversaria".

"Sono stati tutti proprietari con visioni diverse, con culture diverse, dinamiche diverse, perché Moratti era ed è una famiglia molto identificata con l'Inter. E da lui siamo passati a Thohir, un uomo d'affari indonesiano che è venuto a cercare di sistemare i conti. Poi è arrivata la proprietà cinese con Steven Zhang, che all'inizio aveva un grande potere d'acquisto e voleva fare grandi investimenti. E ora c'è questo fondo americano, Oaktree, che ha le idee molto chiare e vuole portare l'Inter in alto".

"Sì, ma tutti loro conoscevano bene il mio senso di appartenenza nei confronti del club"."Sta tornando, sta tornando. Oggi penso che la Premier sia il campionato numero uno, ma la Serie A sta tornando grazie a squadre che cercano di giocare un buon calcio e la verità è che sta anche ricevendo molta attenzione a livello internazionale, cosa che sicuramente potrebbe giovare a molti club".

"Sarà una bella partita perché entrambe cercano di giocare un buon calcio. Il River ha un giocatore giovane come Mastantuono, che ha solo diciassette anni, ma gioca con una personalità che lo fa sembrare uno che gioca in Serie A da dieci anni"."A chi non piace Mastantuono? Tutte le squadre lo vorrebbero, ma costa troppo"."È un torneo nuovo, con un nuovo formato, ma credo che sia una bella opportunità, perché tutte le squadre di diverse parti del mondo giocano una contro l'altra ed essendo la prima edizione tutti vorranno vincerla e, quindi, si prepareranno al meglio".

"Per quello che dicevo prima, credo che sia un torneo molto prestigioso. Giocare contro squadre di altre parti del mondo ti arricchisce sempre e per questo penso che quando inizierà ci sarà molta gente a guardare"."Un giocatore incredibile. Un talento unico, molto veloce, sia col destro che, naturalmente, col sinistro. Ha solo 17 anni e ha già giocato più di 100 partite. La verità è che ha un grande futuro davanti a sé".

"Oggi sì, perché Messi è stato il migliore per molto tempo. È stato nell'élite con una continuità che è molto difficile mantenere. Leo, secondo me, è l'essenza del calcio. Se Lamine raggiungerà questi livelli? Se sarà continuo, sicuramente salirà sul podio. Ma oggi la verità è che paragonarlo a Messi è molto prematuro"."Sì, speciale: con molta velocità, ma anche con molta calma. Stiamo parlando di un ragazzo di 17 anni, ma con una grande personalità. Un giocatore che vuole sempre la palla. La verità è che il Barcellona, e gliel'ho detto anche a Laporta, ha un giocatore straordinario".

"Mate"."Vivo a Como e, quindi, Buenos Aires"."Barbecue argentino"."Lamine Yamal"."L'Inter"."Simone Inzaghi"."Ho avuto la fortuna di giocare con Messi".

"Il Fenomeno, Ronaldo"."Ronaldo, Baggio, Simeone, Batistuta, Caniggia, Samuel, Cambiasso, Julio César, Maicon, Roberto Carlos. Tutti giocatori incredibili. Messi, Eto'o, Milito. Ho giocato con quasi tutti loro ed è stato un onore e un privilegio".