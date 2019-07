Mauro Icardi al centro del mercato. Ogni giorno che passa l'attaccante argentino è sempre più lontano dall'Inter dopo essere stato messo alla porta dalla coppia Marotta-Conte. A ribadire il concetto - se ancora non fosse chiaro, è il presidente dell'Inter Steven Zhang, che ai microfoni del Corriere della Sera ha detto: "Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Non abbiamo nessun ripensamento".



STADIO - Sullo stadio: "Il target di un club come l’Inter deve essere anche di superare il miliardo, una cosa possibile lavorando su stadio, sponsor, i diritti televisivi in Italia e in Europa. Ci servono condizioni sempre migliori per lo stadio e se non ci troveremo d’accordo penseremo a nuove possibilità. Ma al momento vogliamo stare insieme.