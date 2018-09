Luciano Spalletti ha tenuto la squadra a rapporto ieri, all'indomani della sconfitta in casa con il Parma e in vista dell'esordio in Champions League di martedì sempre a San Siro contro il Tottenham.



Un colloquio durato più di dieci minuti, con una domanda: com'è possibile tirare 28 volte in porta e non riuscire a segnare neanche un gol? Il tecnico ha chiesto questo ai giocatori. È stato fermo nel dialogo con lo spogliatoio, ha battuto sul tasto dell'attenzione, della precisione sottoporta, ha chiesto di mostrare carattere. Senza però calcare la mano su un gruppo con difficoltà notevoli pure di condizione: l'Inter ha tenuta atletica per 60-70 minuti, non oltre.



Da Mauro Icardi, ancora senza reti e fisicamente non al meglio, si aspetta la risposta più convincente già domani. L'argentino attende da anni l'esordio in Champions, ci arriva in un momento infelice per lui e l'Inter. Il Tottenham è uno snodo fondamentale per tutti e lo stesso Spalletti. Chiuso l'allenamento, il tecnico è andato a Roma alla camera ardente dell'ospedale Gemelli per l'ultimo saluto a Maria Sensi (oggi i funerali), moglie dell'ex presidente giallorosso Franco. In mattinata sarà di nuovo ad Appiano Gentile per preparare il match contro gli Spurs.



Sono in molti a chiedersi se la sua posizione è davvero salda. Lo è, non solo perché ha da poco rinnovato il contratto fino al 2021. Come scrive il Corriere della Sera, la società non ha preso in considerazione un esonero e vanno cestinate le voci su Antonio Conte: Spalletti gode della fiducia della dirigenza e di Steven Zhang.



Costretto a cambiare formazione e probabilmente modulo con il Tottenham per le assenze di Vrsaliko e probabilmente D'Ambrosio, l'allenatore conta sulla spinta di quella parte di spogliatoio poco utilizzata. Se l'attacco non funziona, è vero pure che la difesa non brilla e con gli Spurs potrebbe tornare Miranda, uomo d'esperienza e personalità con un passato in Champions. Sotto un cielo nerissimo, domani l'Inter prova a riveder le stelle.