Di Messi via dal Barcellona vi avevo già parlato. L’ho fatto a febbraio e l’ho rifatto ad aprile. Qualcuno di voi mi ha creduto altri, come legittimo e nella normalità delle cose, non lo hanno fatto. Eppure qualcosa sapevo e ho provato a rendere partecipe chi mi legge delle informazioni che avevo a disposizione. Qualche volta si sa di più, qualche volta quel “di più” si può svelare, in altre occasioni è meglio e forse rispettoso evitare. Dipende dalle situazioni e da chi ti dà le informazioni. Ora le notizie sono diventate realtà e la Pulce è uscita allo scoperto.. Ora il tempo stringe e non dovremo aspettare troppo per vedere che maglia vestirà il numero uno al mondo.Se invece così non sarà ci abitueremo all’idea di averlo definitivamente perso.Suning è nel mezzo di una tempesta, la stagione è stata pesante, i risultati incoraggianti, anche se una finale persa fa comunque male, e il caso Conte ha contribuito a rendere stressante tutto il post season.. Tutto chiarito? La tregua non durerà o sarà davvero pace?Vedremo la piega che prenderanno gli eventi ma iniziare una stagione con qualche problema non risolto sarebbe controproducente. Ma Suning sogna in grande, vuole finalmente vincere e sa di essere potenzialmente vicino a farlo. Zhang vuole che tutto fili liscio e vuole il meglio per la sua squadra.Siamo sinceri quando si tenta di far contenti tutti di solito si fa sempre torto a qualcuno, speriamo davvero che questo non sia il caso, che sia un’eccezione alla regola. Suning sogna, vuole vincere e fa le sue scelte con quello scopo.