Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è pronto a rientrare a Milano e la sua agenda è fitta di impegni. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Steven ha l’agenda piena: la sua presenza aiuterà a sbloccare alcuni fascicoli ben avviati ma tuttora in sospeso, in attesa del suo sì. In serie: il rinnovo di Brozovic. Quello dei dirigenti dell’area tecnica. O dello stesso Inzaghi. E poi: le scelte sul mercato di gennaio e la pianificazione del budget per quello estivo. E infine il via libera all’operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro, il cui annuncio arriverà entro il mese di gennaio”.