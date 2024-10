Calciomercato/Getty

Inter, Zielinski: 'Errori difensivi? L'anno scorso non li commettevamo. Io regista? Preferisco giocare più avanti"

17 minuti fa



Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: "C'è rammarico per questo risultato, potevamo chiudere la partita facendo il quinto gol. La Juventus è stata brava a segnare e purtroppo abbiamo pareggiato la partita. Dobbiamo migliorare dal punto difensivo, l'Inter dell'anno scorso non permetteva certe giocate. Sono uscito perché ero un po' affaticato, ho chiesto io il cambio. Io regista? Mi sono trovato bene, ma preferisco giocare più avanti, nella mia posizione. Ma fino a quando saremo in emergenza mi metterò a disposizione di Inzaghi e giocherò dove mi dice".