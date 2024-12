Intermania: 2024 irripetibile, arriva un handicap per Inzaghi

Redazione Calciomercato

Esagerata. Sotto gli occhi del cantante Tananai presente in tribuna all'Unipol Domus,(solo il Barcellona ha fatto meglio con 96 reti) e 29 subiti.L'uscita dal campo di Mina agevola la squadra di Inzaghi, un po' come era successo con Gila contro la Lazio.in 17 giornate di campionato.

Ma nel calcio bisogna sempre guardare avanti, così la mente è già rivolta al primo mese del nuovo anno solare. Oltre ad assegnare il primo trofeo del 2025 (la Supercoppa italiana in Arabia Saudita con Atalanta, Juventus e Milan),sono gli avversari prima del derby a inizio febbraio. In ogni caso non è mai facile giocare nel giro di un solo mese ben 8 gare, o addirittura 9 se i campioni d'Italia dovessero sconfiggere l'Atalanta in semifinale di Supercoppa.

Gasperini chiede un attaccante mentre la sua Atalanta tratta il mediano Frendrup del Genoa, Conte aspetta Danilo in difesa e un centrocampista fra Fagioli e Pellegrini, Lazio e Fiorentina si contendono Fazzini e Folorunsho, la Juventus punta un paio di difensori e un centravanti, anche il Milan piazzerà almeno un colpo importante.E' il destino dei cavalli di categoria superiore, penalizzati nelle corse ad handicap. L'importante sarà riuscire ad arrivare ancora primi al traguardo, stavolta senza "una differenza abissale".