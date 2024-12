Redazione Calciomercato

C'era una volta il più bel campionato del mondo in Italia. Dove scendevano in campo i calciatori più forti e più pagati. Allora giocavano anche: il primo ha avuto come compagni di squadra Baggio, Del Piero e Zidane; il secondo ha condiviso lo spogliatoio con Nesta, Veron e Mancini; entrambi hanno giocato con Nedved. Tra gli Anni Novanta e DuemilaL'allenatore del Napoli ha risposto così al presidente dell'Inter: "Marotta dice che siamo favoriti per la vittoria dello Scudetto? Il direttore può dire quello che vuole. Conoscendolo non penso che a fine anno, se non dovesse vincere l'Inter, lui sarebbe contento e considererebbe la stagione buona. Ognuno poi deve recitare la sua parte,

A questo punto, la domanda sorge spontanea:dopo aver vinto lo Scudetto nel 2021? Le possibili risposte sono due: o sta esagerando adesso, oppure ha commesso un grave errore di valutazione tre anni fa, di cui forse si è pentito amaramente. Tra l'altro,negli ultimi 4 anni (fonte dati: Transfermarkt) da quando è arrivato Inzaghi.Di certo ci sono altre tre cose:, a differenza del club del presidente Aurelio De Laurentiis; in mezzo a questa querelle c'è, infatti agli occhi della critica un secondo posto dell'Inter verrebbe considerato come una sconfitta, al contrario di un piazzamento d'onore per Napoli, Atalanta, Juve, Milan, Lazio o Fiorentina; lo stesso Inzaghi èsulla panchina della Juventus.