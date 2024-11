Intermania: ok la difesa, ma non basta e Inzaghi lo sa. Sacchi l'ha capito, la lezione di Guardiola

Redazione Calciomercato

, lo dicono anche i numeri.Eppure, prima della gara giocata ieri sera a San Siro, in Champions League soltanto lo Shakhtar aveva effettuato meno tiri dei Gunners di Arteta.

che decide l'incontro. A proposito, la differenza tra Europa e Italia è anche a livello arbitrale, non solo per il: 8 su 11 con Sommer.

, serve una sintesi. La squadra vista contro l'Arsenal non è competitiva ai massimi livelli per la Champions, dove servirà un'Inter così ermetica in difesa ma più proficua nella fase offensiva.una rosa con un'età media avanzata. E, a differenza dei grandi club stranieri, deve fare i conti con una serie di campagne acquisti votate al risparmio.

L'ex ct della Nazionale scrive sulla Gazzetta dello Sport: "Questa Inter è pronta per arrivare fino in fondo in Champions League., forte in ogni reparto. Una volta bloccati gli spazi agli inglesi, i nerazzurri hanno pensato a costruire la loro manovra e a rendersi pericolosi: atteggiamento saggio che, in alcuni momenti del primo tempo,. L'Inter ha gestito bene il pallone in velocità, ha combattuto senza paura in mezzo al campo e, quando è andata un po' in sofferenza, in particolare nella ripresa, ha dimostrato di saper reggere l'urto e di non crollare. I nerazzurri possonoL'Arsenal ha cercato di dominare il campo, di mettere al tappeto l'Inter, di costringerla nella sua metà campo. Però non è riuscita nell'intento e ciò è testimonianza della crescita dei nerazzurri che, ormai, si comportanoe, così facendo, mettono in mostra qualità notevoli.il modo in cui, dopo aver recuperato il pallone, i ragazzi di Inzaghi sono usciti in velocità per andare ad attaccare l'avversario. Un segnale importante, è come dire: non mi fai paura, ci sono anch'io! Ecco,

contro Tottenham in coppa di lega inglese, Bournemouth in Premier e Sporting in Champions.commenta: "So chee che centriamo il Triplete in ogni stagione perché questo è il nostro standard. Abbiamo incontrato delle buone squadre, che hanno meritato di vincere". L'analisi dell'allenatore spagnolo è condivisibile.i propri tifosi e il pubblico in generale, sia sotto l'aspetto dei risultati, sia dal punto di vista del gioco. Non va mai dimenticato, anche se e quando le cose dovessero mettersi male. Intanto è giusto godersi i