Intermania, Frattesi caso aperto: i dati e le possibili soluzioni sul mercato

, scrivendo due nuovi primati nella propria storia. Per la prima volta in campionato arrivanodal 2020. Quando in panchina c'era Antonio Conte, ora il principale antagonista per lo Scudetto insieme a un altro ex: Giampiero Gasperini con la suaNelle ultime 13 gare di Serie A per i campioni d'Italia sono arrivate ben 11 vittorie e soltanto due pareggi condai nerazzurri) e Napoli sempre a San Siro.

, il tipo di calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in squadra. Capace di farsi trovare sempre pronto nel momento del bisogno, con un rendimento costante in più ruoli diversi, senza mai fare una polemica.In questo senso, com'è normale che sia, il discorso cambia per quanto riguarda. Il quale, avendo 10 anni in meno, sta attraversando un diverso momento della carriera e quindi. L'allenatore ha ribadito le gerarchie a centrocampo, dove davanti a tutti ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Ma dovrà essere bravo a far sentire importante Frattesi, che a sua volta dovrà rispondere sul campo.

La sua importanza all'interno della rosa non è mai stata messa in discussione, anche dopo i. Non ha la stessa qualità nel palleggio dei titolari, ma fisicamente è più straripante dei suoi colleghi di reparto. E avere in squadra elementi con caratteristiche differenti è un pregio, non un difetto., senza depotenziare nessuno dei due. Dopodiché ci sono dinamiche che solo un allenatore può comprendere a fondo. Basti pensare alle parole di. Invece per assurdo un concorrente in meno ha fatto sedere ancora una volta in panchina Frattesi.

Riassumendo,. Altrimenti, nel caso in cui il calciatore pretendesse di essere ceduto, sarebbe giusto cercare di accontentarlo, anche perché trattenerlo a forza rischierebbe di essere controproducente per tutti.piace a tutti, ma bisogna fare i conti con Como e Real Madrid più per luglio, altrimenti non sarebbe male un giocatore diverso come lo scozzese, prossimo avversario dell'Inter mercoledì sera a San Siro.

, che ha chiesto di essere ceduto. Passo che, almeno finora, Frattesi non ha ancora fatto, come spiegato da Marotta. Poi ci sono altri differenze tra questi due casi. Il georgiano è un titolare e comunque, passando al PSG, non rinforzerebbe una concorrente interna in Italia.Tradotto concretamente:, anche perché rischierebbe di fare panchina pure lì dietro ad Anguissa, Lobotka e McTominay, per giunta senza le coppe.All'estero? Ancora meglio.

(che a sua volta sempre nel mercato estivo del 2023 aveva acquistato dall'Inter l'attaccante Samuele Mulattieri per 5,3 milioni di euro). Finora ha collezionato 64 presenze in maglia nerazzurra con 11 gol, 8 assist e 4 cartellini gialli.Nelle prime 27 gare (18 in Serie A, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa italiana) ha raccolto 24 presenze (6 da titolare) per un totale di 897 minuti giocati con 2 gol, 3 assist e 2 cartellini gialli nel 2023/2024; 23 presenze (9 da titolare) per un totale di 969 minuti giocati con 3 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo nel 2024/2025.

: 21 presenze (9 da titolare) per un totale di 974 minuti con 2 gol su rigore. Ecco il nocciolo della questione:che invece non è ancora arrivato e che difficilmente arriverà a breve termine.