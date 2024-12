Intermania: Aidoo contro Touré, che differenza! Nuovo primato per Inzaghi

Redazione Calciomercato

Missione compiuta., in calendario a inizio febbraio 2025 in mezzo alle due gare di campionato con Milan e Fiorentina sempre a San Siro. I nerazzurri superano gli ottavi per la 41esima volta su 49 in questa competizione, un anno dopo l'eliminazione in casa col Bologna di Thiago Motta., promosso da centrale nella difesa a tre con Darmian e Bastoni. Quest'ultimo esce al 63', quando viene arretrato Carlos Augusto, riavanzato sulla fascia sinistra al 74' con l'ingresso die prende il posto del più vecchio in campo (Darmian, classe 1989, visto che erano già usciti Sanchez da una parte e Arnautovic dall'altra). Alla prima azione deve subito vedersela, autore della parata più bella della partita.Così anche lo spagnolo ex Genoa risponde presente alla prima chiamata diTolti i 3 portieri, ci sono. All'appuntamento col gol mancano soltanto i difensori Pavard, Acerbi e Bastoni oltre a Buchanan. Ci sarà bisogno di tutti, infatti i nerazzurri (come solo la Juventus in Italia) sono ancora in corsa su tutte le 5 competizioni: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e Mondiale per club.